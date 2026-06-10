Incidente nel tardo pomeriggio di oggi in via Messina, a Cagliari.

Un ciclista di 43 anni, secondo una prima ricostruzione,  è stato investito da un’auto. Immediati i soccorsi del 118 che hanno trasportato l’uomo in codice rosso al Brotzu a causa dei traumi riportati dopo lo scontro.

Sul posto è intervenuta anche la polizia locale per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente.

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