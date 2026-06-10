Sulla bara la sua foto. Accanto, quella della figlia, trovata morta 31 anni fa a Tuvixeddu in circostanze sulle quali indaga ancora la procura di Cagliari. Se n’è andato senza sapere la verità Giorgio Murgia, senza conoscere il perché della terribile fine di quella figlia portata via a soli 16 anni.

«Ciao papà. Oggi ti abbiamo salutato per l’ultima volta, circondati da un mare di persone che ti volevano bene, proprio come meritavi», scrivono oggi i figli di Murgia. «Sei stato un uomo straordinario. Anche quando il dolore per la perdita della tua amata Manuela, trent’anni fa, sembrava insopportabile, tu non ti sei mai arreso: sei stato la roccia per noi sei figli, crescendo ognuno di noi senza farci mai mancare nulla, con una dedizione che ancora oggi ci lascia senza fiato», prosegue il messaggio.

«​Ora, finalmente, il cerchio si chiude. Ti immaginiamo lì, in pace, mentre torni ad abbracciare la tua Manuela. Grazie per tutto l'amore che ci hai dato e per essere stato l'esempio che sei stato».

(Unioneonline/E.Fr.)

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