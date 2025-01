Due agenti feriti, una Volante della polizia distrutta. E un ladro illeso, in fuga. È il bilancio dell’incidente avvenuto questa mattina prima dell’alba a Cagliari, durante un inseguimento contromano in viale Marconi.

Erano da poco passate le 4. I poliziotti erano di pattuglia nella zona di San Benedetto: un’azione di controllo disposta dalla Questura per monitorare una zona dove negli ultimi tempi si sono registrati numerosi furti. Hanno notato una Fiat Panda, poi risultata appena rubata, che ha effettuato una manovra che ha attirato la loro attenzione. Così gli agenti hanno intimato l’alt.

L’uomo alla guida non si è fermato. Anzi: ha schiacciato il piede sull’acceleratore ed è partito in fuga verso Quartu. La sua folle corsa, con la Volante alle spalle, è proseguita sulla corsia preferenziale dei bus, contromano rispetto al senso di marcia autorizzato.

Un inseguimento a folle velocità, fino al ponte sul canale di Terramaini. Qui la Panda ha svoltato all’improvviso verso la strada arginale, ancora contromano. L’agente alla guida invece ha perso il controllo e la Volante, dopo un contatto con la Fiat, è finita contro il guardrail.

I due poliziotti sono rimasti feriti. Soccorsi dal 118, sono stati trasferiti in ospedale, per controlli: le loro condizioni non sono gravi, se la caveranno con una settimana di cure.

I loro colleghi hanno trovato la Panda abbandonata a poca distanza dal luogo dell’incidente. E si sono messi sulle tracce del ladro.

Enrico Fresu

