Grave incidente nella notte in viale Elmas, a Cagliari.

Due auto, per cause da accertare, si sono scontrate frontalmente. Feriti entrambi i conducenti, con i veicoli che sono andati distrutti.

I Vigili del fuoco del Comando di Cagliari hanno estratto un uomo dalle lamiere dell’auto e si sono occupati della messa in sicurezza dei veicoli.

Le ambulanze del 118 hanno prestato i primi soccorsi ai due feriti e li hanno portati in ospedale. Per i rilievi è intervenuta una pattuglia della Polstrada.

