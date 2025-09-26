Cagliari, frontale in viale Elmas: auto distrutte, due feriti, uno incastrato nell’abitacoloL’episodio è avvenuto nella notte, in ospedale entrambi i conducenti
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Grave incidente nella notte in viale Elmas, a Cagliari.
Due auto, per cause da accertare, si sono scontrate frontalmente. Feriti entrambi i conducenti, con i veicoli che sono andati distrutti.
I Vigili del fuoco del Comando di Cagliari hanno estratto un uomo dalle lamiere dell’auto e si sono occupati della messa in sicurezza dei veicoli.
Le ambulanze del 118 hanno prestato i primi soccorsi ai due feriti e li hanno portati in ospedale. Per i rilievi è intervenuta una pattuglia della Polstrada.
(Unioneonline)