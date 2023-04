Sei feriti, trasportati in ospedale in codice rosso (per dinamica): due sono in condizioni più gravi. Anche se, stando a quanto si apprende, non sarebbero in pericolo di vita.

È il bilancio di un brutto incidente avvenuto questa sera intorno alle 19 in via Lungomare del Golfo, a Cagliari, a pochi metri dalla rotatoria all’altezza dell’ospedale Marino: due auto si sono scontrate frontalmente.

Secondo una prima ricostruzione uno dei due veicoli, una Mini con a bordo solo il guidatore, forse a causa dell’alta velocità, ha saltato il cordolo spartitraffico andando a sbattere contro l’altro, una Punto, che viaggiava in direzione Cagliari con cinque persone a bordo (due uomini e tre donne).

L’impatto è stato violento. Sei le ambulanze del 118 intervenute. Due feriti sono stati portati al Brotzu, altrettanti al Policlinico e i restanti al Santissima Trinità.

Pesanti le ripercussioni sul traffico, con gli agenti della polizia locale di Cagliari impegnati a cercare di far tornare la circolazione alla normalità. Sul posto anche i vigili del fuoco, per la rimozione dei mezzi coinvolti e la messa in sicurezza della carreggiata.

(Unioneonline/E.Fr.)

