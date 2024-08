Tutti dentro, la porta del vecchio Sant'Elia è aperta. Non per qualche partita o novità in vista, ma perché qualcuno ha manomesso i grossi cancelli, creando un varco che permette di entrare nello stadio abbandonato e fatiscente, gestito dal Comune.

Una situazione segnalata da alcuni residenti che ora temono non solo per la sicurezza di chi decide di entrare nella struttura, spesso gruppi di ragazzini, ma anche di chi in vista delle partite parcheggia nei pressi dell'ex impianto sportivo, a oggi inagibile.

Il cancello infatti, progettato per spalancarsi verso l'esterno, è stato forzato nel lato opposto, con il perno alla base che viaggia libero senza alcun supporto o incastro. Risultato: l'anta, anche in caso di forte vento, rischia di cadere sulle persone.

