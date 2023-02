È stato ritrovato in via Quintino Sella il furgone usato per una folle fuga con inseguimento della Polizia che ha attraversato le strade di Cagliari (qui la notizia). All’arrivo degli agenti della squadra Volante, nessuna traccia del conducente, scappato a piedi nella zona di San Michele.

Il mezzo era stato rubato nel primo pomeriggio da un comune dell’hinterland. L’uomo alla guida, alla vista delle forze dell’ordine, ha schiacciato il piede sull’acceleratore ed è scappato: ha imboccato alcune strade contromano e nella corsa ha danneggiato alcuni veicoli parcheggiati nel Corso Vittorio Emanuele.

Gli agenti che si sono gettati all’inseguimento hanno cercato di mantenere il contatto con il mezzo senza far correre pericoli alle altre vetture e ai pedoni.

Il fuggiasco, che sarebbe già stato identificato anche per i suoi precedenti, è riuscito così ad arrivare a San Michele: ora è ricercato, anche dai carabinieri.

(Unioneonline)

