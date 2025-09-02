Finge di essere colpito da un’auto e prova ad estorcere denaro alla conducente, una 32enne cagliaritana. Ma all’incontro per ricevere i soldi si presentano anche i carabinieri della Stazione di Cagliari San Bartolomeo. Così un 48enne è stato arrestato oggi con l’accusa di tentata estorsione

Un’indagine nata dalla denuncia presentata a fine agosto dalla vittima, che si era rivolta ai carabinieri raccontando che alcuni giorni prima, nel parcheggio di un supermercato a Cagliari, l’uomo aveva inscenato l’investimento lasciando intendere di essere stato colpito dall’auto della donna.

L’uomo, disoccupato residente a Quartu e già noto alle forze dell’ordine, è poi riuscito a recuperare i contatti della 32enne e l’ha raggiunta più volte, con toni minacciosi pretendeva un risarcimento per il mai avvenuto incidente. Si è avvalso anche della complicità di un 54enne cagliaritano, anch’egli con precedenti, sedicente avvocato che sollecitava telefonicamente la consegna del denaro. Anche producendo dei falsi documenti medici che attesterebbero le mai avvenute lesioni.

Dopo la denuncia è stato concordato un incontro tra la vittima e il truffatore, fermato in flagranza questa mattina mentre riceveva la somma richiesta. Il 48enne è stato arrestato e condotto nel carcere di Uta, il sedicente avvocato denunciato a piede libero per concorso in tentata estorsione.

