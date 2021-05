Antonietta Simbula festeggia a Cagliari il compleanno numero 100.

Ha ricevuto gli auguri dell'Amministrazione locale rappresentata dal presidente del Consiglio comunale, Edoardo Tocco.

Antonietta Simbula si aggiunge ai numerosi centenari che abitano in città: ama cantare e non disdegna il buon cibo, la nuova centenaria cagliaritana si gode il meritato riposo dopo una vita accanto al marito Antonio Furcas che faceva il falegname, e dedicata ai sette figli e agli undici nipoti.

Edoardo Tocco le ha portato in dono una medaglia ricordo raffigurante lo stemma del Comune di Cagliari.

(Unioneonline/D)

