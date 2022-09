I Carabinieri di Cagliari-San Bartolomeo hanno sorpreso e denunciato un 43enne per evasione. L’uomo, disoccupato e con precedenti di polizia, doveva trovarsi in casa perché agli arresti domiciliari ma è stato notato dai militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio, intorno alle 3,20 in un circolo nella via Schiavazzi. Ai militari non è rimasto altro che condurlo in caserma e compilare gli atti per la denuncia.

