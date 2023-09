Rattoppo da una parte, nelle scorse settimane, falla dall’altra, oggi: questa mattina è saltata una condotta idrica in viale Colombo, a Cagliari, nel tratto iniziale collegato a via Roma, con direzione Su Siccu. Per capire: poco dopo il distributore davanti a Palazzo Tirso.

Gli operai di Abbanoa sono intervenuti con una ruspa per cercare di mettere riparo al grosso danno, mentre le strade limitrofe si sono allagate.

Pesanti le ripercussioni sul traffico: auto in coda per quasi un’ora per chi arrivava dal Poetto, stessa situazione per chi entrava in città da viale La Plaia. Bloccati in porto anche i bus dei crocieristi appena sbarcati.

Con effetto domino, la circolazione si è paralizzata anche in numerose altre arterie imboccate per cercare, in teoria, di evitare gli ingorghi.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata