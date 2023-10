Si può consultare dal sito del Comune e, grazie alla geolocalizzazione, offre indicazioni precise sul defibrillatore più vicino. A Cagliari è ora disponibile la mappa interattiva dei 71 dispositivi salvavita presenti in città, sia gestiti direttamente dall'ente che dati in comodato d'uso a terzi.

L’iniziativa nasce per garantire una risposta tempestiva in caso di emergenze cardiache. Al progetto hanno collaborato il Comune e diversi soggetti, tra cui le scuole, le strutture comunali e le aziende commerciali.

«Questa sinergia – spiegano dall’amministrazione – è un esempio positivo di come la tecnologia possa essere utilizzata per migliorare la sicurezza e la prontezza di una comunità. Ma soprattutto, è un esempio di come una comunità possa lavorare insieme per garantire una migliore qualità di vita per i suoi abitanti».

