Due incidenti avvenuti poco dopo le otto hanno provocato lunghe code di traffico sull’Asse mediano di scorrimento a Cagliari. Entrambi sono avvenuti in direzione Poetto.

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Sul posto la polizia municipale. In un caso è stato necessario il soccorso del 118, una persona è stata condotta in ospedale con assegnato codice giallo. La situazione è tornata alla normalità intorno alle dieci.

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(Unioneonline/A.D)

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