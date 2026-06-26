Viabilità
26 giugno 2026 alle 08:33aggiornato il 26 giugno 2026 alle 10:19
Cagliari, due incidenti sull’Asse mediano: traffico in tiltLunghe code in direzione Poetto
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Due incidenti avvenuti poco dopo le otto hanno provocato lunghe code di traffico sull’Asse mediano di scorrimento a Cagliari. Entrambi sono avvenuti in direzione Poetto.
Sul posto la polizia municipale. In un caso è stato necessario il soccorso del 118, una persona è stata condotta in ospedale con assegnato codice giallo. La situazione è tornata alla normalità intorno alle dieci.
(Unioneonline/A.D)
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