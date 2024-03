Gli agenti delle volanti si sono presentati nella casa di due fratelli, in via Schiavazzi, perché sospettavano la utilizzassero anche per lo spaccio di droga.

La perquisizione ha confermato l’intuizione dei poliziotti che hanno ritrovato e sequestrato diverse confezioni di cocaina e hascisc. In tutto circa 22 grammi. Così Ivan Benossa (42 anni) e il fratello Cristian (44) sono stati arrestati su disposizione del pm Gilberto Ganassi. La sostanza è stata ritrovata tutta nell’appartamento mentre una parte sarebbe stata venduta ad alcuni clienti, come emerso durante gli appostamenti che hanno preceduto il blitz nella casa dei due.

In mattinata, difesi dall’avvocato Carlo Demurtas, sono stati processati per direttissima: il giudice Gianluigi Dettori ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di firma per entrambi. Il legale ha chiesto un rito abbreviato subordinato a una perizia sulla sostanza sequestrata. Mercoledì si svolgerà la nuova udienza. Cristian Benossa è stato denunciato anche per resistenza e minacce a pubblico ufficiale.

