Raffica di controlli anti-droga dei Carabinieri a Cagliari e provincia. Nel fine settimana i militari hanno effettuato verifiche su oltre 100 persone e 50 veicoli per contrastare fenomeni di illegalità legati al consumo di sostanze stupefacenti.

Oltre ad aver segnalato consumatori di droga alla Prefettura, a Cagliari i militari della Sezione Operativa e quelli della Stazione di Stampace hanno tratto in arresto una donna di 40 anni, già nota alle forze dell'ordine, con l’accusa di spaccio di cocaina.

La 40enne stava camminando per le vie del centro in atteggiamento sospetto e gli uomini dell’Arma hanno deciso di identificarla.

Nel corso delle perquisizioni sono saltate fuori alcune dosi pronte per lo smercio. Per questo la donna è stata arrestata e posta ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo.

(Unioneonline)

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