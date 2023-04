Stava attraversando sulle strisce pedonali in via dei Giudicati, all’altezza dell’incrocio con via Medaglie d’Oro, a Cagliari, quando è stata travolta da uno scooter.

Soccorsa dallo stesso investitore, un giovane di 28 anni residente nell’hinterland, la ragazzina di 12 anni è stata accompagnata al pronto soccorso con un’ambulanza del 118.

Ha riportato le fratture della tibia e del perone. Sul posto le pattuglie della Polizia locale che hanno ricostruito la dinamica dell’incidente.

