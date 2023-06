Solo ingenti i danni alla vetrina d’ingresso di un bar nei pressi di piazza Michelangelo di Cagliari per una spaccata avvenuta quando ancora il sole non era sorto. Raid ripetuto poco dopo in via Machiavelli e, ancora, in via Giudice Guglielmo, dove il tentativo non è andato a buon fine.

I ladri hanno sfondato il cristallo della grande vetrata dopo aver sollevato la serranda forzandola e dopo essersi introdotti nell’esercizio pubblico hanno portato via i pochi soldi rimasti in cassa.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno ascoltato titolari e controllato nella zona siano delle telecamere. In giornata saranno codificati danni e formalizzata la querela.

