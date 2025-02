I carabinieri della sezione Radiomobile di Cagliari hanno denunciato un lavapiatti ventiseienne di origine nigerina, residente a Capoterra, per danneggiamento aggravato.

Appena dimesso dal reparto di Psichiatria dell’ospedale Santissima Trinità, il giovane ha distrutto, con oggetti contundenti, i vetri di quattro autovetture parcheggiate in via Is Mirrionis.

Sono stati i residenti a richiedere l’intervento dei militari, segnalando la presenza di un uomo in forte stato di agitazione.

I militari della pattuglia della Radiomobile hanno bloccato il ventiseienne e lo ha poi portato in caserma, dove è stato denunciato in stato di libertà.

Una volta uscito, però, l’uomo ha raccolto una mattonella dal marciapiede e, in un improvviso scatto d’ira, ha infranto il vetro di un’altra autovettura prima che i militari avessero il tempo di fermarlo nuovamente.

Considerata la delicata situazione e il suo evidente stato di alterazione è stato richiesto un nuovo intervento del 118 e il giovane è stato ricoverato nuovamente nel reparto di psichiatria.

(Unioneonline/Fr.Me.)

