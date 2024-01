Feci, urine, sporcizia e bivacchi per senzatetto. Il tutto alle porte di Cagliari. La segnalazione arriva dal consigliere comunale Marcello Polastri, che documenta un viale Sant’Avendrace che rischia di finire nel degrado. I suoi portici, nonostante il traffico di persone durante il giorno, versano già in pessime condizioni.

«Non sono candidato alla corsa per la Regione», commenta Polastri, «ma rivendico che Cagliari vada meglio pulita a partire dai portici, pieni di feci umane, della porta della città, da viale Sant’Avendrace».

In particolare, la zona in emergenza sarebbe quella più vicina alla Grotta della Vipera. Il consigliere ha già inviato una segnalazione al Comune di Cagliari, all'Urp, all'Ufficio igiene del suolo, e alla Polizia locale, in cui evidenzia che il porticato «non viene lavato da settimane». Ecco che Polastri sollecita «la pulizia del medesimo spazio e un’attività sanificante, trattandosi di un effettivo inconveniente igienico-sanitario».

(Unioneonline/L.Ne.)

© Riproduzione riservata