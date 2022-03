Da oggi anche a Cagliari poliziotti, carabinieri e finanzieri oltra alla pistola avranno nella fondina anche il taser, l’arma a impulso elettrico.

Dopo i principali capoluoghi, come Roma, Milano e Firenze, che hanno iniziato lo scorso 14 marzo, la pistola capace di stordire potrà essere utilizzata dal personale formato in casi particolari che rappresentino un pericolo per loro stessi e per le altre persone.

Il taser sarà in dotazione ad almeno una pattuglia di pronto intervento che opera a Cagliari e nei Comuni che fanno parte della Città Metropolitana.

Agenti, carabinieri e finanzieri hanno seguito un corso di addestramento per l’utilizzo della pistola elettrica.

In questa prima fase è a disposizione degli operatori della Squadra volante di Cagliari, di quelli del commissariato di Quartu e della Prevenzione crimine di Abbasanta quando saranno in servizio in città, dei militari del Nucleo radiomobile e, quando saranno impegnati in controlli sul territorio, dei colleghi delle stazioni. Anche i militari della Guardia di Finanza per i servizi su strada da oggi avranno il taser.

Si potrà utilizzare in determinati interventi, soprattutto per la gestione di situazioni che mettano a rischio l’operatore delle forze dell’ordine, di altre persone e di quella che sta creando il pericolo. Durante la formazione si è seguito anche un corso di primo soccorso. Quando scatta la richiesta di intervento di una pattuglia con arma a impulso elettrico viene attivato anche il 118 per l’eventuale arrivo di un’ambulanza.

Le scariche elettriche bloccano i muscoli del corpo per poter così immobilizzare la persona che sta creando pericoli e rischi per le altre persone.

