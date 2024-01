«Carabinieri del Nas, buonasera. Dobbiamo fare un’attività ispettiva in tutta la struttura, a partire dalla cucina».

Inizia così il sopralluogo dei militari del nucleo antisofisticazioni in un ristorante di Cagliari, nel quale è stato scoperto oltre un quintale di pesce non tracciato che poi è stato sequestrato.

Le immagini sono state divulgate in un servizio andato in onda due giorni fa sul canale DMax, in una trasmissione specializzata. Viene mostrato come i carabinieri hanno rilevato una lunga serie di irregolarità, simili a quelle emerse anche dai controlli in altre attività che poi sono state sanzionate.

Impossibile al momento, come per altri casi simili, conoscere il nome del locale, che viene tenuto riservato dagli stessi militari.

Il video però risulta essere molto esplicativo di cosa si “nasconda” in certe celle frigorifere.

