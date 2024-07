«Quinta volta in un mese senza acqua a casa. Secondo weekend di fila».

Il problema è sempre lo stesso: una grossa perdita nella condotta di via Cadello, a Cagliari. Il tubo si rompe, arrivano gli operai, riparano e, pochi giorni dopo, lo schema si ripete.

La rabbiosa denuncia per il disservizio è di Freancesco Aresu, giornalista che abita nella zona: «L’ineffabile call center di Abbanoa che dice “Abbiamo avvisato il distretto” e ti chiude il telefono in faccia», lamenta.

Per poi commentare: «È vergognoso come un bene primario come l’acqua sia gestito così. Se non avete mai avuto problemi in prima persona, leggete sui social le esperienze altrui».

Ma se ritardi a pagare «con consumi spesso gonfiati da perdite idriche) minacciano di staccare tutto».

L’ennesima falla è stata tappata solo nel pomeriggio, dopo molte ore. Fino alla prossima rottura.

