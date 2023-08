Un 24enne condannato per omicidio è stato fermato ieri mattina da una pattuglia della Stradale di Cagliari mentre guidava nelle strade del centro.

Gli agenti, attirati dal mezzo che emetteva forti rumori, lo hanno fermato dopo un inseguimento in auto. Il ragazzo ha poi provato a fuggire a piedi ma non è riuscito a far perdere le sue tracce. Dagli accertamenti è risultato anche che il giovane, su cui pende una condanna per omicidio, si trova in regime di permesso premio concesso dall’Autorità Giudiziaria, per lavorare in un negozio a Sarroch, dove sarebbe dovuto rimanere per alcuni giorni prima di rientrare al minorile di Quartucciu.

Tra le prescrizioni imposte dal provvedimento, oltre alla dimora, il ventiquattrenne non poteva guidare veicoli a motore. Risultato positivo all’alcol test è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.

