Il nome più quotato per il concerto di Capodanno in piazza a Cagliari, il primo dopo anni di silenzio imposti dal Covid, è quello di Blanco, il vincitore del festival di Sanremo assieme a Mahmood. Manca solo l’ufficialità, ma il Comune già si organizza: sarà una festa blindata e ipercontrollata.

Il budget per l’evento principale previsto nel Largo Carlo Felice, e per quelli di contorno, dovrebbe aggirarsi intorno al mezzo milione di euro. Mentre le spese per la sicurezza ammontano a 132.500 euro. Il Municipio prevede l’afflusso di circa 19mila spettatori. Tanti, è prevedibile, la notte di San Silvestro ci daranno giù con l’alcol.

Quindi sono imponenti le contromisure pianificate, messe nero su bianco nel disciplinare dell’appalto per l’affidamento della gestione della security e della redazione del piano.

Oltre alle forze dell’ordine, che saranno al lavoro in numero massiccio, nella zona del concerto dovranno essere schierati 80 uomini addetti al controllo dei varchi, che saranno impegnati anche per assistenza e instradamento degli spettatori. Tutti dovranno essere formati e il 20% deve essere in possesso “dell'attestazione di rischio incendio elevato”. Richiesti anche “8 addetti alla gestione dell’emergenza e al servizio antincendio”.

In strada saranno piazzate “cento barriere antipanico, oltre a 380 transenne normali di circa 2 metri, per una lunghezza complessiva di circa 760 metri lineari”.

Il pericolo terrorismo non è sottovalutato: chi gestirà le procedure dovrà “provvedere alla fornitura a noleggio e alla sistemazione di apposite barriere antiauto, anche con l’utilizzo di mezzi pesanti, nei siti che saranno indicati dall’amministrazione”. Ne sono previste 18.

Messi nel conto anche possibili malori. Il Comune chiede di “provvedere ad attuare il servizio di assistenza sanitaria, prevedendo in particolare la messa a disposizione di almeno 2 ambulanze medicalizzate con equipaggio e 8 ambulanze non medicalizzate con equipaggio”.

Schierati anche “16 soccorritori a piedi, muniti di defibrillatore e zaino primo soccorso” e previsto il posizionamento di “un punto di soccorso avanzato, con medico e infermiere e un operatore adeguatamente formato per la gestione delle emergenze” in servizio dalle 19 del 31 dicembre sino alla fine dello spettacolo.

Dovranno essere posizionati anche 60 bagni chimici.

