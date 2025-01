Un uomo è stato arrestato la scorsa notte a Cagliari, colto in flagranza mentre rubava materiale edile.

I carabinieri delle stazioni di Villanova e Sant’Avendrace sono intervenuti dopo una segnalazione al 112, un testimone riferiva di movimenti sospetti all’interno di un cantiere in via Principe di Piemonte.

I militari hanno sorpreso l’uomo che si stava appropriando di 15 pannelli per armatura del valore complessivo di 750 euro e lo hanno fermato poco dopo in via Corridoni, ancora in possesso della refurtiva. Si tratta di un 45enne cagliaritano, finito in manette e trattenuto in caserma prima del giudizio direttissimo.

Il materiale trafugato è stato restituito al legittimo proprietario, il titolare dell’impresa edile, un 46enne di Settimo San Pietro che ha formalizzato la denuncia per furto.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata