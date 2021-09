Si indaga sulla feroce aggressione avvenuta ieri in un’officina in via Dolcetta a Cagliari.

La Squadra mobile, diretta dal primo dirigente Fabrizio Mustaro, sta cercando di rintracciare l'aggressore (ma anche il suo complice che l'attendeva in auto) e ricostruire l'intera vicenda. A tarda sera un uomo sarebbe stato fermato a Sestu, ma non è trapelato altro.

Secondo le prime ricostruzioni l’accoltellatore è arrivato intorno alle cinque del pomeriggio in officina: c’è stata una discussione accesa, poi la violenza. L’uomo con sé aveva una lama da cucina di trenta centimetri stretta in mano con cui ha colpito ripetutamente due meccanici titolari e un loro dipendente.

I feriti sono Emanuele e Simone Pruner di 46 e 44 anni, trasferiti d'urgenza in codice rosso in ospedale. Il primo, gravissimo, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico al Brotzu. È stato raggiunto da diversi fendenti allo stomaco. Grave anche il fratello più piccolo, ricoverato al Policlinico. Non sarebbe in pericolo di vita. Ferito, in maniera più lieve, il dipendente di 23 anni.

Il coltello, con la lama sporca di sangue, è stato poi abbandonato sul piazzale e recuperato in serata dagli uomini della Mobile intervenuti insieme ai loro colleghi della Scientifica che hanno preso in mano le indagini dopo un primo intervento delle Volanti.

