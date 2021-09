Pomeriggio di sangue in un’officina di via Dolcetta a Cagliari: due persone armate di coltello hanno aggredito i titolari dell’attività e un dipendente, per poi fuggire.

I primi due sono in condizioni gravi: in particolare un 46enne accompagnato al Brotzu con delle ferite importanti alla pancia. Critica anche la situazione del fratello, un 44enne, portato dal 118 al Policlinico. Si chiamano Emanuele e Simone Pruner.

Nell’irruzione è rimasto ferito, per fortuna in modo lieve, anche un dipendente dell’officina.

Oltre ai mezzi di soccorso sono arrivate sul posto le pattuglie della Squadra volante per il primo intervento. Sul gravissimo fatto di sangue indagano ora gli investigatori della Squadra mobile.

Sembra che ad agire siano stati due uomini. Il coltello, ancora sporco di sangue, è stato ritrovato dai poliziotti nella zona. Tutto da chiarire il motivo del blitz armato. Si scava nel passato dei fratelli e sull’attività.

