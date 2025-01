Colpo nella notte in viale Poetto a Cagliari: usando un’auto come ariete, i ladri hanno sfondato la vetrata d’ingresso del supermercato “Tutti i giorni” per poi portare via la cassaforte.

Sul posto per le indagini gli agenti della Polizia.

Si stanno recuperando le immagini dei sistemi di videosorveglianza ed è in corso di valutazione a quanto ammonti il bottino che sarebbe comunque ingente.

© Riproduzione riservata