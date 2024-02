Una mattinata di inferno a Cagliari. Si lavora al cantiere per il raddoppio dei binari in vista della nuova linea della metropolitana leggera. Ore 10: come annunciato nei giorni scorsi, chiude alle auto via Galvani, quartiere di Genneruxi, e il traffico in viale Marconi (sul lato) si blocca.

Tra coloro che da Quartu vorrebbero entrare a Genneruxi e gli altri che da viale Marconi vorrebbero raggiungere l’Arginale, direzione Quartu, è il caos. Quattrocento metri di strada, all’interno dello snodo più importante per il traffico in viale Marconi, via Galvani appunto, imprigionati nel traffico. Con gli operai della ditta a indirizzare il traffico e suggerire la viabilità alternativa per chi deve raggiungere Quartu, Selargius, Monserrato, Quartucciu.

«Come arrivo a Quartu se via Galvani è chiusa?», la domanda che ricorre tra gli automobilisti che restano intrappolati. A fare da tappo, inevitabile, il semaforo in viale Marconi sotto l’Asse mediano che deve regolare il traffico delle auto provenienti da Quartu e quelle che da Cagliari svoltano a sinistra sull’Asse.

La ditta che effettua i lavori per Arst non ha chiuso via Galvani la mattina alle 8 per evitare di creare disagi in concomitanza con l’ingresso degli studenti a scuola (la Foscolo, li accanto). Molti automobilisti sono spaesati: i cartelli con le indicazioni ci sono ma non tutti li leggono correttamente. Servirà tempo. E pazienza. Oggi è solo il primo giorno. L’ordinanza che autorizza la chiusura di via Galvani vale fino al 19 febbraio, ma la ditta, riferisce il capo cantiere, spera di farcela in in dieci giorni.

© Riproduzione riservata