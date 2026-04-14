E anche via Badas è stata chiusa. Problemi all’impianto semaforico che regola la circolazione in cima a S’Avanzada, strada che collega i giardini pubblici alla porta del quartiere di Castello. Questa la ragione ufficiale dello stop alle auto. Tempi? Incerti, ma stando a quanto trapela dagli uffici comunali non saranno rapidi: si parla di alcuni giorni.

Il divieto di transito non vale per chi arriva da viale Buoncammino.

Un’altra botta quindi per la viabilità da e per Castello, dopo l’interdizione alla circolazione in via Porcell, sull’altro versante del colle: qui il transito è vietato dal 6 marzo, da quando il muro dell’Università ha mostrato di nuovo pericolosi segnali di cedimento.

L’Ateneo aveva assicurato che i suoi uffici tecnici si sarebbero da subito impegnati per trovare una soluzione a stretto giro. Al momento lì restano solo transenne. Le stesse che erano state messe nel 2022. E la soluzione non era stata trovata.

(Unioneonline/E.Fr.)

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