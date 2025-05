I cavi elettrici sospesi sono piombati sulle auto in transito. Non ci sono stati per fortuna feriti a causa dell’incidente avvenuto questa mattina in viale Colombo, nel tratto a ridosso a piazza Deffenu, sotto palazzo Tirso, a Cagliari.

Pesanti ripercussioni, invece, per la viabilità: durante l’intervento di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco il traffico proveniente da via Roma lato porto è stato dirottato verso viale Diaz a causa dell’interdizione in viale Colombo.

A cedere, secondo una prima ricostruzione, sono state le fascette che tenevano appesi i cavi piazzati in vista della realizzazione della metro leggera dell’Arst, nella corsia centrale di via Roma. Cotte da sole, e forse non adatte a sopportare quel peso, si sono strappate a decine.

(Unioneonline)

