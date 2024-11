In piazza Matteotti dalle 18 di sabato sera si striscia lentamente, le auto come squame di una chimera che ha quattro code, una in via Roma, l'altra in viale la Plaia, la terza in via Sassari, l'ultima nel Largo. Tutti in fila, tutti fermi, tutti in macchina.

«Ma che succede? Ah ecco che succede», chiede un giovane tirando la testa fuori dal finestrino. Niente di insolito, sono i tanti cagliaritani diretti verso lo shopping e l'aperitivo del fine settimana che provano a conquistare un parcheggio accanto alla stazione ferroviaria.

Già prima della 20, quando per l'ora di cena si riversano in centro migliaia di automobilisti, il punto di rottura: la fila comincia in via Roma (spesso già in viale Colombo), avanza in via Molo Sant'Agostino (sia il tratto lungo la stazione dell'Arst, ma anche quello che arriva dalla Scafa), blocca via Sassari, torna in via Roma e sale verso il Largo. Succede tutto l'anno, ma nel fine settimana è un disastro. E adesso che si avvicinano le festività natalizie, ancora di più.

«Stiamo studiando una viabilità diversa in tutta la zona che contribuirà a snellire il traffico», spiega l'assessore alla Mobilità e Lavori pubblici Yuri Marcialis.

