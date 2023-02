Comincia il viaggio di Cagliari sul treno di Euro 2032: da oggi, infatti, i tecnici del Comune sono in missione a Coverciano. Obiettivo: chiudere entro martedì prossimo con la Figc la partita per la candidatura di Cagliari a ospitare gli Europei del 2032.

Dopo il via libera della Regione, con l’emendamento alla Finanziaria che mette a disposizione 50 milioni di euro in 4 anni per la costruzione dello stadio, la corsa per salire sul treno di Euro 2032 è cominciata.

Ottimista il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu: «Tra una settimana potremo firmare la convenzione grazie all'impegno della Regione».

