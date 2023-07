Tragedia sfiorata poco dopo le 14,30 nel Corso Vittorio Emanuele, in pieno centro a Cagliari.

Un camion ha travolto clienti e tavolini di alcuni locali della zona pedonale, in quel momento affollatissimi. I feriti sono quindici: sette sono stati portati in ospedale, gli altri hanno rifiutato le cure per la lievità delle contusioni.

Stando a quanto si apprende, il mezzo (a noleggio) utilizzato da una ditta al lavoro in un immobile della zona, era posteggiato da molti minuti sull’area zebrata al centro di piazza Yenne. Forse il freno a mano era inserito male. E comunque non c’era la marcia innestata.

Il mezzo ha iniziato la sua marcia, senza nessuno a bordo, e ha attraversato le concessioni dell’Ex Tipografia, di Corso 12, del Cavò Bistrot e di Gigino’s, per finire la sua corsa contro un muro.

Sul posto anche vigili urbani e carabinieri.

