Intervento dei Vigili del fuoco di Cagliari in via Mercalli per il salvataggio di un cane finito nelle acque del canale di Terramaini.

A chiedere il loro aiuto sono stati alcuni passanti che hanno visto l'animale in acqua, in difficoltà.

Sul posto il nucleo Sommozzatori del distaccamento cittadino portuale di Cagliari e una squadra ordinaria della sede centrale del Comando.

Dopo aver recuperato l’animale, ferito, lo hanno affidato a un veterinario per le necessarie cure.

Avviata la procedura per individuare il microchip e risalire all’eventuale proprietario.

