Paura questa mattina a Cagliari, in via Catalani all’angolo con via Bellini, per il parziale distacco di calcinacci dalle pareti e dal cornicione dell’ultimo piano di una palazzina di cinque piani.

I Vigili del Fuoco, giunti sul posto con due squadre, hanno delimitato l'area e interdetto la sede stradale al transito di pedoni e veicoli. Con l’aiuto di un'autoscala hanno poi rimosso le parti pericolanti e effettuato i rilievi per stabilire eventuali danni.

Parzialmente danneggiata un'autovettura in sosta, mentre nessuna persona è fortunatamente rimasta coinvolta.

Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia Locale di Cagliari, il tecnico comunale e una squadra della Protezione Civile del comune di Cagliari, che hanno provveduto al transennamento dell'area sottostante la struttura interessata.

(Unioneonline/v.l.)

