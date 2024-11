Disagi al traffico nel centro di Cagliari per il crollo di un albero in via Dante. Il cedimento è avvenuto a metà mattina e sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della Polizia Locale e la protezione civile. Per permettere di liberare la strada, le due corsie di via Dante, nel tratto arrivando da piazza Repubblica, sono state chiuse al traffico. Al lavoro anche le squadre del verde del Comune.

Pesanti le conseguenze sulla viabilità nella zona già in difficoltà per la presenza dei cantieri per la realizzazione della linea della metropolitana leggera. Anche i collegamenti del Ctm hanno subito delle modifiche.

Questa la comunicazione dell'azienda di trasporti: "Direzione Matteotti: i bus provenienti da Quartu, giunti alla rotonda di via San Benedetto, svoltano in via Paoli e via Alghero da dove riprendono il percorso ordinario. Direzione Quartu: i bus in partenza da piazza Matteotti, giunti in piazza Repubblica, svoltano a sinistra in via Alghero, via Sonnino e via Paoli da dove riprendono il percorso ordinario".

