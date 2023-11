Per cercare di evitare una donna che stava attraversando sulle strisce ha perso il controllo della moto, finendo rovinosamente a terra. L’incidente è avvenuto questa mattina poco prima delle 8,30 in viale dei Giornalisti, a Cagliari.

La dinamica deve ancora essere ricostruita dagli agenti della Polizia locale. Ma secondo le prime testimonianze l’uomo, in sella a una Bmw, stava procedendo verso viale Trieste quando una donna appena uscita dalla stazione dei treni di Santa Gilla gli si è parata davanti, sull’attraversamento pedonale.

Per non travolgerla il motociclista ha iniziato una lunga scivolata. La moto è andata a sbattere contro il retro del furgone di un corriere. Lui è rimasto a terra: cosciente ma incapace di alzarsi. La donna non ha riportato conseguenze.

Immediata la chiamata al 118 da parte di numerosi passanti e automobilisti. L’ambulanza è arrivata sul posto dopo oltre venti minuti, mentre il traffico, a lungo bloccato, ha iniziato a defluire solo dopo l’intervento degli agenti.

