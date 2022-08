Era caduto in casa provocandosi una frattura, non si poteva muovere. Ma quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto, oggi pomeriggio a Cagliari, non sono riusciti a portarlo all’esterno a causa del suo peso.

Così si è reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per soccorrere un 55enne che pesa 130 chili.

I sanitari dovevano metterlo sull’ambulanza e portarlo in ospedale, ma non sono riusciti a portarlo all’esterno della palazzina, che ha le scale molto strette e non è dotata di ascensore.

Così i pompieri sono giunti sul posto con l’autoscala e il nucleo Speleologico, alpino e fluviale (Saf). Proprio con le tecniche del Saf l’uomo è stato imbragato e calato all’esterno con l’autoscala, per essere infine affidato alle cure dei medici e portato in ospedale.

