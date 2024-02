A Cagliari è boom di furti di pezzi d’auto.

In due settimane si sono registrati molteplici episodi, troppi per far pensare a colpi isolati. Si pensa, invece, a veri e propri furti su commissione.

Colpite e “cannibalizzate” soprattutto vetture di lusso, come Porsche, Audi e Bmw.

Indagano le forze dell’ordine.

