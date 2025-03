L’effetto traino della chiusura di San Benedetto si è vista. «Nel fine settimana, giovedì, venerdì, ma soprattutto sabato scorso. Sabato il mercato di via Quirra non si vedeva così pieno da anni», dicono in coro i concessionari. All’appello lanciato nelle scorse settimane dall’assessore alle Attività produttive Carlo Serra «a fare la spesa negli altri mercati nei giorni in cui sarà chiuso San Benedetto», hanno risposto i cagliaritani che in via Quirrra, lo scorso fine settimana, si sono recati in massa.

La contestuale chiusura per i lavori di riqualificazione del mercato più importante in città e l’attesa per l’inaugurazione di quello provvisorio in piazza Nazzari ribaltano le gerarchie regalando ai concessionari di via Quirra «un sabato pazzesco». «Tra i banchi del pesce, molti operatori avevano finito tutto già a mezzogiorno», racconta Graziella Busonera, banco di surgelati. «Tra i clienti anche diversi ristoratori, molti hanno notato una differenza di prezzi», più bassi, «rispetto a San Benedetto», aggiunge.

