Paura ieri sera in via Goceano a Cagliari, dove un’auto si è ribaltata più volte, finendo contro altre vetture parcheggiate. L’incidente è avvenuto intorno alle 22. Secondo le prime informazioni, alla guida ci sarebbe stato un neopatentato, che per cause ancora da accertare ha perso il controllo del veicolo.

I Vigili del fuoco hanno estratto tre persone rimaste gravemente ferite nell’impatto, trasportate poi in codice rosso al Policlinico e all’ospedale Brotzu. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Municipale per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell’incidente.

Il ribaltamento dell’auto ha reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi, e ora si indaga per chiarire le cause esatte dell’incidente.

