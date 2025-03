Grave incidente nella notte tra venerdì a sabato a Cagliari, sull’Asse mediano: un’auto ha sbandato finendo contro il guardrail. Ingenti i danni alla vettura, mentre le due persone a bordo, conducente e passeggero, hanno riportato diverse ferite e lesioni.

Sono state soccorse dal 118 e accompagnate in ospedale, al Brotzu e al Santissima Trinità, con assegnato un codice giallo.

L’incidente è avvenuto verso le 5 nel tratto dell’Asse all’altezza dello svincolo per Pirri e via Cadello, in uscita da Cagliari. Sono arrivate le pattuglie della Polizia Locale e gli agenti hanno svolto i rilievi per cercare di capire la dinamica dell’incidente autonomo.

Il tratto di strada è stato chiuso al traffico per un’ora.

