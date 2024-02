È di un ferito non in gravi condizioni il bilancio dell’incidente avvenuto poco dopo le 19 in via Pessina, a Cagliari, all’incrocio con via Palomba.

A scontrarsi un’auto e un monopattino. Ovviamente, a riportare le conseguenze peggiori è stato il conducente del veicolo elettrico: soccorso dall’equipaggio di un’ambulanza, gli è stato assegnato un codice verde.

I rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale.

(Unioneonline/E.Fr.)

