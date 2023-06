Al Poetto di notte con i bus Ctm, a partire da venerdì 30 giugno e fino a sabato 9 settembre.

«Ci siamo mossi in anticipo per garantire un’estate fruibile anche di notte a cittadini e turisti che vogliono frequentare il Poetto», ha detto il sindaco Paolo Truzzu annunciando che il comune ha finanziato con fondi propri la nuova linea, chiamata “Blu Notte”.

«Dopo aver finanziato il servizio Ateneika e l'iniziativa CagliarinBus - ha spiegato Truzzu - abbiamo pensato ancora una volta ai giovani e alla loro sicurezza. Un servizio notturno fino alle 3.50 del mattino con la presenza di guardie giurate a bordo».

Il servizio sarà attivo ogni venerdì e sabato (più lunedì 14 agosto, vigilia di Ferragosto) dalle 23 fino alle 3.50, con una frequenza di 30 minuti. Le fermate: Piazza Matteotti, Poetto, Ospedale Marino e ritorno. Gli orari sono disponibili sull'app Busfinder.

Il biglietto (1,30 euro) si può acquistare su Busfinder, ai capilinea o in linea chiedendoli ai conducenti (in quest’ultimo caso c’è un sovrapprezzo di 50 centesimi e bisogna avere l’importo esatto). Sono validi anche biglietti e abbonamenti ordinari.

Per garantire la sicurezza di passeggeri e conducenti, i mezzi sono dotati di telecamere a bordo e sarà presente su ogni bus una guardia giurata.

«Il servizio estivo - afferma il presidente del Ctm Carlo Andrea Arba - vede un prolungamento delle linee 1, 7, 9, PF, 30 ,30R fino a mezzanotte e mezza tutti i giorni. Grazie al contributo del Comune di Cagliari potremo aggiungere la linea Blu Notte, una linea molto richiesta per recarsi al Poetto. I nostri conducenti e le guardie giurate garantiranno un ritorno a casa in totale sicurezza, un aspetto per noi fondamentale».

