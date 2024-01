Gli rimuovono l’auto parcheggiata in divieto di sosta e la portano con il carro attrezzi nel deposito comunale, in viale Monastir, a Cagliari. Lui va a riprendersela ma non ha nessuna intenzione di pagare il dovuto. Così, approfittando della distrazione di un impiegato, impegnato con un altro cliente, entra nella sua Peugeot 206, mette in moto e tenta di uscire dal deposito.

Un operaio si accorge di tutto e tenta di mettersi davanti, lui gli passa sopra un piede con una ruota, supera la sbarra, imbocca contromano viale Monastir e scompare.

Protagonista del movimentato episodio, avvenuto nella tarda serata di venerdì, è un 84enne. Qualche ora dopo viene raggiunto a casa da una pattuglia della Polizia Municipale, portato in caserma, identificato e denunciato per furto e resistenza a pubblico ufficiale.

Già il giorno prima lo stesso anziano si era presentato in viale Monastir per portare via l’auto senza pagare. Ma nell’occasione precedente non aveva travolto nessuno. Per lui è scattata l’accusa di furto d’auto (la sua, ma sotto la custodia della Municipale) e resistenza a pubblico ufficiale.

