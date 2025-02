Stava camminando, in situazione di difficoltà, lungo l’asse mediano all’altezza dell’ingresso per chi proviene da viale Ciusa. Un anziano è stato salvato dalla Polizia locale e dai carabinieri, che sono intervenuti dopo le segnalazioni arrivate.

L'allarme è stato lanciato dalla centrale operativa, che ha immediatamente inviato sul posto il Nucleo operativo di pronto intervento della Polizia locale e il Radiomobile dei Carabinieri.

Gli agenti, giunti sul posto in pochi minuti, hanno salvato e messo in sicurezza l’anziano, evitando possibili pericoli per lui e per la circolazione.

