Non ha ancora un nome e un cognome la donna trovata morta venerdì scorso al Poetto.

Sono ancora in corso le operazioni di identificazione della persona, di sesso femminile, deceduta in mare in corrispondenza della sesta fermata.

La donna, dell’apparente età di 60-70 anni, alta circa 1.60, di corporatura magra e con i capelli piuttosto corti, indossava una maglietta di colore grigio e un paio di pantaloni corti sportivi di colore blu scuro.

Le autorità stanno setacciando i database per confermare la sua identità: al momento del ritrovamento da parte di alcuni bagnanti, non aveva con sé documenti di riconoscimento.

