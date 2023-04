Nove milioni e 766mila euro di base d’asta, rialzo minimo da venticinquemila. Lo storico hotel Panorama di Cagliari, in viale Diaz, è in vendita.

L’albergo fu aperto nel 1982, ed è chiuso ormai da quasi due anni: a dare la mazzata decisiva, in una situazione già difficile, ci pensò la pandemia, che colpì pesantemente i ricavi non lasciando altra scelta se non quella del concordato preventivo.

Ora il Panorama è all’asta, coi suoi 2329 metri quadri di superficie, spalmati su undici livelli, e tutti i suoi arredi, i mobili, i macchinari e le attrezzature che lo hanno reso, sino a poco tempo fa, un punto di riferimento del comparto ricettivo della città.

(Unioneonline)

