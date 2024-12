Emergenza in via Crespellani, nel quartiere di Mulinu Becciu, a Cagliari: un uomo armato, ex guardia giurata, si è barricato in casa per alcune ore. All’interno anche la madre, invalida, che si presumeva fosse tenuta in ostaggio. L’allarme è scattato poco dopo le 13. Il palazzo è stato circondato e la strada chiusa, con un imponente schieramento di forze dell’ordine a presidio della zona. Si sono vissute ore di altissima tensione fino a quando, poco dopo le 15 e a seguito di una trattativa l’uomo ha aperto la porta agli agenti.

L'intervento in via Crespellani

A Mulinu Becciu si sono vissute ore che hanno lasciato tanti con il fiato sospeso. Dopo una richiesta di soccorso partita dal telefono della badante dell’anziana, con la quale la guarda giurata aveva avuto uno screzio, le auto della polizia (sul posto la squadra Mobile e le Volanti, con il supporto dei vigili del fuoco) hanno bloccato l’accesso a via Crespellani, su entrambi i lati. Si temeva che l’uomo, del quale non si conoscevano le condizioni, potesse fare del male anche a eventuali passanti. Così i residenti sono stati invitati a non uscire.

Davanti all’abitazione si sono concentrati i coordinatori dell’operazione, che hanno intavolato una sorta di trattativa con l’uomo. In quelle fasi non era ancora chiaro se fosse o no armato e quali fossero le sue intenzioni. Ma si temeva che l’ex guardia giurata avesse una pistola nella sua disponibilità.

La polizia e i vigili del fuoco in via Crespellani (Foto: Giuseppe Ungari)

Una preoccupazione che si è rivelata fondata. Intorno alle 15 gli agenti sono riusciti a far desistere l’uomo dai suoi possibili peggiori propositi e lui ha aperto la porta. Dalla casa è stata portata via una pistola calibro 9 (ma stando a quanto trapela era rimasta all’interno di un armadio). Mentre i soccorritori del 118 hanno avviato gli accertamenti sullo stato di salute della donna che si trovava all’interno: le sue condizioni non destano preoccupazione.

Restano ancora da capire le ragioni dell’azione dell’ex guardia giurata e quali possono essere le conseguenze: per ora è scattato il fermo.

© Riproduzione riservata